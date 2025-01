Maltempo Sicilia, forti piogge sulla costa orientale: allagamenti ad Acireale | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno interessando la costa orientale della Sicilia, tra Messinese e Catanese, mentre forti venti sferzano la regione. Sono caduti 46mm di pioggia a Linera, 39mm ad Acireale, 32mm a Cumia, 29mm a Giarre, 27mm a San Placido, Pezzolo, 23mm a Nunziata. A causa delle piogge, si registrano allagamenti ad Acireale, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Forti piogge hanno colpito anche il settore occidentale della Sicilia, in particolare il Palermitano. Segnaliamo 58mm a San Martino delle Scale, 45mm a Isnello, 37mm a Collesano, 34mm a Gibilmanna, Torretta, 26mm a Palermo, Partinico.

Il vento ha soffiato sull’isola con raffiche sui 50km/h e punte di 60km/h sulle coste palermitane.

Il maltempo continuerà a colpire la Sicilia anche domani, lunedì 13 gennaio. L’allerta meteo regionale indica ancora piogge, forti venti e mareggiate.

