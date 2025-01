Maltempo Sicilia, il lungomare di Ficarazzi distrutto dalla mareggiata

MeteoWeb

Il ciclone mediterraneo in atto sull’Italia ha provocato maltempo estremo in particolare al Sud Italia, sferzato da piogge torrenziali e forte vento. Le mareggiate, inoltre, hanno provocato gravi danni alle coste di tutte le regioni esposte. In Sicilia, parte del lungomare è crollato dopo la mareggiata di venerdì 17 gennaio a Ficarazzi (Palermo), nei pressi della parallela di viale Europa. La strada pedonale questa mattina è stata chiusa dai Vigili del Fuoco che hanno eseguito un sopralluogo. Servono interventi urgenti perché a rischio sono le abitazioni costruite negli anni ‘60 e ‘70 vicino al mare.

Danni anche al Foro Italico, a Palermo. Il nubifragio ha creato danni alla pavimentazione nel molo recentemente realizzato nel porticciolo di Sant’Erasmo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.