Maltempo in Sicilia: vento forte, strade allagate e disagi a Palermo, Enna e Catania

La tempesta Gabri sta bersagliando il Sud Italia con forte maltempo. È stata una notte di piogge intense e vento forte in Sicilia, ed in particolare a Palermo, dove si sono registrati numerosi disagi. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di richieste di soccorso. Si segnalano alberi caduti a causa del forte vento e auto in panne per le strade allagate in alcune zone. Alberi sono caduti in via Montelepre e nei pressi della strada provinciale che porta a San Martino delle Scale. Pali dell’elettricità, con la pioggia della scorsa notte, sono andati in corto circuito in via Ilaria Alpi, via Torregrossa e a Passo di Rigano. In alcune zone si sono segnalate interruzioni dell’erogazione della corrente elettrica.

Il maltempo non ha risparmiato il Catanese, dove, secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo si sono verificati 9 interventi. Sei interventi riguardano danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti. I territori principalmente interessati sono i comuni di Catania, Palagonia, Riposto. A Misterbianco un automobilista è rimasto bloccato nell’abitacolo della propria vettura in una strada completamente invasa dall’acqua. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Forte vento e pioggia stanno colpendo Enna. Tanti gli alberi caduti sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla SS192, strada obbligatoria per chi dall’autostrada, da Catania deve raggiungere Enna. I volontari della protezione civile di Enna sono al lavoro, sin dalle prime luci dell’alba, per tagliare rami pericolanti e rimuovere quelli caduti in viale Diaz, piazza San Francesco a Enna e nella frazione di Pergusa.

Nelle prime ore della mattina, spiega la Protezione civile regionale, si erano registrati picchi di precipitazioni significative a Linguaglossa nel Catanese, nel Messinese e in generale nella zona del versante orientale della Sicilia. Si registra qualche caduta di piccoli massi sulle strade, ma “senza reali disagi alla viabilità“. “Nonostante l’attuale attenuazione dei fenomeni – conclude la nota – non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità, anche localizzate e caratterizzate da una distribuzione casuale“.

