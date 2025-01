Maltempo Spagna, le piogge causano allagamenti a Huelva: case allagate | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge, che hanno causato l’attivazione di allerte gialle in tutta la provincia di Huelva, in Spagna, e che continueranno fino a mercoledì 22 gennaio, sono cadute copiosamente nella prima parte della giornata in diverse zone della costa, delle montagne e del capoluogo. Il Servizio di Emergenza ha registrato vari incidenti in tutta la provincia. Nel capoluogo Huelva, si registrano allagamenti agli ingressi di alcune abitazioni del quartiere San José, in particolare nelle vie Camarada Jaime Beneyto e García Ramos, secondo quanto riferito dal Centro di coordinamento delle emergenze a Huelva Información.

Secondo Jorge Romao, uno degli abitanti del quartiere, il livello dell’acqua è salito “di circa 30 centimetri nella strada, impedendo alle persone di uscire di casa. Io non potevo uscire perché la strada era completamente allagata”. “Circa 20 o 25 case“ sono state particolarmente colpite dalla pioggia. I residenti hanno contattato i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, giunti sul posto per riportare la normalità nella zona colpita.

Il capoluogo Huelva è uno dei luoghi in cui è caduta più pioggia finora. L’Agenzia meteorologica statale spagnola (AEMET) ha registrato fino a 54mm intorno alle ore 14:00, mentre nello stesso momento a Moguer si erano accumulati 47mm.

A Bellavista, nella località di Aljaraque, si sono formate diverse pozze d’acqua. Secondo il servizio di emergenza 112 dell’Andalusia, anche una strada di San Juan del Puerto è stata allagata dalle piogge. A Palos de la Frontera, un informatore ha allertato lo stesso servizio mentre cercava di passare lungo la strada A-5025, che presentava aree allagate. Il servizio di emergenza 112 Andalusia ha invitato i cittadini a prestare attenzione, soprattutto quando si viaggia su strada.

Daniel Zamora, della stazione meteorologica MeteoHuelva, ha aggiornato sui suoi social network le allerte emesse dall’Aemet, che mettono in guardia dal rischio “dovuto alle trombe marine” associate alla tempesta. Si prevede che le condizioni meteo per martedì 21 e mercoledì 22 gennaio rimangano invariate, con temperature in graduale aumento (tra i +12 e i +19°C) e temporali martedì. I modelli e le previsioni prevedono una probabilità di pioggia del 100% per i primi tre giorni della settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.