Maltempo Spagna, la tempesta Ivo sferza la Galizia: ingenti danni

MeteoWeb

La tempesta Ivo, che da ieri transita sulla Spagna, ha sferzato nella notte la regione nordoccidentale della Galizia, dove le raffiche di vento hanno superato i 100km/h. Sono oltre 372 gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo, informa il servizio di emergenza del 112. Nella provincia più colpita, quella di La Coruña, sono stati oltre 150 gli interventi dei pompieri per gli incidenti provocati dalla caduta di alberi o dagli allagamenti per le condizioni meteorologiche avverse.

Secondo l’Agenzia meteorologica statale AEMET, il fronte del freddo associato alla tempesta Ivo continuerà a sferzare oggi l’interno e il nord della Penisola Iberica, con precipitazioni in ampie zone, mentre è prevista l’entrata dal nord di una massa di aria fredda di origine polare. L’AEMET mantiene l’allerta rossa di massimo livello per onde alte 8-9 metri nelle regioni settentrionali di Galizia, Cantabria e Paese Basco. Mentre un’allerta arancione riguarda i Pirenei e la cordigliera cantabrica e la regione di Castiglia y Leon per accumuli di neve fino a 20 centimetri e forti venti. Allerta gialla anche per le nevicate che hanno interessato in Galizia soprattutto la zona di A Montana della provincia di Lugo. E nelle regioni di Madrid, Castiglia-La Mancia, La Rioja, Valencia e Melilla sempre per nevicate e forti venti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.