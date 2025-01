Maltempo e temperature in picchiata in Calabria, imbiancati i rilievi di Sila e Pollino

MeteoWeb

Maltempo e crollo delle temperature anche in Calabria, dove la neve ha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino. Oggi scuole chiuse per l’allerta gialla in diversi Comuni del Tirreno cosentino, tra cui Paola, Amantea, Cetraro, Fuscaldo, San Lucido, Santa Maria del Cedro, Scalea, Lago e anche ad Acri. Tanti i disagi registrati a Paola e Fuscaldo, con alberi caduti in strada, frane, sottopassi allagati e molti cittadini rimasti bloccati in casa per le avverse condizioni meteo e conseguenti problemi alla viabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.