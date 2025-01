Maltempo Toscana, ancora danni per vento forte nel Pistoiese

MeteoWeb

Come ieri, il forte vento continua a causare danni e disagi in provincia di Pistoia. Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in oltre 30 interventi dovuti al maltempo. Il vento che ha colpito tutta la provincia ha causato la caduta di piante su sede stradale, il coinvolgimento di linee elettriche e telefoniche e la caduta di elementi di copertura, come tegole e lucernari. In particolare, oltre alla temporanea chiusura di viabilità nell’attesa della rimozione delle piante, questa notte il personale del distaccamento di Montecatini Terme è intervenuto in viale Marconi per la caduta di una pianta su un edificio. I Vigili del Fuoco hanno rimosso la pianta e constatato i danni all’edificio, soprattutto al manto di copertura.

