Maltempo Toscana, esonda il rio Cafaggiolo: allagamenti nel Livornese

“Una forte perturbazione sta insistendo sull’area della costa livornese tra Livorno, Rosignano e Campiglia Marittima. Allagamenti sulla strada regionale 206 tra il bivio direzione Gabbro e Santa Luce, il Fine a Castellina Marittima ha raggiunto i 4,7 metri”. Lo scrive sui social il Presidente Eugenio Giani riguardo il maltempo che sta colpendo la Toscana. Sul proprio profilo Facebook, la Provincia di Livorno ha postato un video sul maltempo e spiegato che sulla SP11ter è “esondato il rio Cafaggiolo zona ingresso Scapigliato, in direzione SR206. Il tratto è stato chiuso al transito”, si spiega.

Sempre nella zona in prossimità di Scapigliato, spiegano dalla Provincia di Livorno, la strada 206 presenta alcuni tratti allagati, soprattutto sulla corsia in direzione nord. La strada è comunque transitabile. La situazione è monitorata dalle squadre di operai e dalle pattuglie della polizia provinciale.

In Toscana è stata estesa fino a domani, sabato 1 febbraio, l’allerta meteo gialla per pioggia e temporali.

