Maltempo Toscana: Lamone oltre la soglia rossa a Marradi, frane e alberi caduti in Lunigiana

Il maltempo insiste sulla Toscana dopo i danni provocati nella notte. I temporali continuano a colpire anche le valli di Senio e Lamone, sull’Appennino ravennate. Proprio il fiume Lamone ha superato la soglia rossa a Marradi: attesa la piena a valle. Si registra anche un innalzamento del livello del Mugnone a Firenze, che sfiora il ponte ferroviario: il fiume è attualmente a 3,16 metri, sopra al primo livello di criticità fissata a tre metri. Il fiume Bisenzio ha superato la prima soglia di riferimento all’idrometro di San Piero a Ponti, con tendenza a una lenta diminuzione durante la mattinata. La situazione è monitorata dalle sale operative di Protezione Civile e, al momento, non desta preoccupazione.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che durante la notte non si sono registrati fenomeni tali da creare criticità sul territorio metropolitano. Attualmente si stanno registrando alcune criticità per allagamenti, detriti e ramaglie sulla viabilità. Il fenomeno è in esaurimento per il primo pomeriggio. Si raccomanda di prestare attenzione in particolare alla guida.

“Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento“, tuttavia “si raccomanda prudenza alla guida e negli spostamenti“, afferma il sindaco, Sara Funaro, in una comunicazione sui propri canali social.

In tre ore, a Firenze sono caduti quasi 39mm di pioggia, rende noto il Comune, precisando che la bomba d’acqua ha “provocato vari allagamenti della sede stradale e difficoltà nella ricettività del sistema fognario“. In particolare alla stazione Firenze-Orto botanico si sono registrati 38,4 millimetri, a quella del giardino di Boboli 35mm e a quella Firenze-Università 33,8mm. Alle 8.10 di questa mattina sono caduti addirittura 14mm in un quarto d’ora.

In questo momento sono chiuse al transito via di Careggi e i sottopassi di via Mariti e di via della Cascine. Si sono registrati allagamenti senza interruzione della circolazione anche in altri sottopassi tra cui quelli via Livorno, piazza Bambine e Bambini di Beslan, via XI Agosto, via Circondaria, via Palach, via Lanza e viale Milton ma senza interruzione della circolazione. Altri allagamenti in varie piazze e strade come piazza Tasso e piazza della Calza, via Incontri, via delle Bagnese, piazzale Montelungo, via San Leonardo, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo. Si registrano difficoltà anche per chi si sposta sulla tramvia.

Interruzioni causa allagamenti e frane si registrano nel Mugello sulla Strada Regionale 302 Polcanto comune di Borgo San Lorenzo, Strada Provinciale 551 km 3+100 comune di Scarperia e San Piero, Strada Statale 65 (Bolognese) località Fontebuona comune di Vaglia.

La strada statale 65 “della Futa” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze, dove le abbondanti piogge che stanno interessando l’area hanno causato l’esondazione di un torrente e la colata di fango e detriti sul piano viabile. Anas fa sapere che il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Nel Nodo di Firenze, la circolazione ferroviaria è tornata regolare (dopo essere stata rallentata) tra Firenze Campo Marte e Firenze Statuto dopo le avverse condizioni metereologiche che hanno interessato la zona. Gli effetti sulla mobilità includono: rallentamenti compresi tra 15 e 30 minuti per 14 treni Alta Velocità e 4 Regionali, limitato nel percorso 1 treno Regionale e 2 cancellati.

Maltempo, nella notte frane e alberi caduti in Lunigiana

Frane e alberi caduti in Lunigiana (Massa Carrara) a causa del maltempo che ha colpito il nord della Toscana nella notte. Disagi causati non solo dalla pioggia, ora in calo, ma anche da un forte vento che non è ancora cessato completamente. I primi disagi sono iniziati ieri sera a Zeri, con una frana al chilometro 2 della strada provinciale 37 che ha ostruito il passaggio alle vetture e creato problemi alla circolazione stradale. Sempre in Lunigiana, altri movimenti franosi sono segnalati a Dozzano, nel Comune di Pontremoli, e a Villa di Tresana nel Comune di Tresana. Caduta di alberi lungo la strada statale 62 in direzione Aulla, nel territorio di Villafranca in Lunigiana.

Il maltempo ha inoltre creato disagi diffusi con alcune frazioni rimaste per ore senza corrente elettrica. Il fenomeno ha interessato soprattutto la zona di Aulla. Nelle ultime ore, fanno sapere dall’amministrazione di Aulla, la corrente è stata ripristinata nelle frazioni di Caprigliola, Stadano e Isola.

I corsi d’acqua in Lunigiana da alcune ore stanno lentamente tornando alla normalità. Non sono segnalate particolari criticità per le città sul piano, dove la perturbazione ha colpito con meno intensità rispetto alla Lunigiana.

