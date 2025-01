Maltempo Toscana, la situazione fiumi: livello record per il Lamone

MeteoWeb

Il fiume Lamone, che rientra nello spartiacque della Romagna, ha raggiunto a Marradi (Firenze) il record di 2,68 metri ma adesso è dato in diminuzione dalla Protezione Civile toscana. Il Lamone è in discesa sotto il primo livello di guardia, la piena si sta spostando in Romagna. Anche sullo spartiacque opposto, nel Mugello, fiumi sorvegliati speciali. Il colmo di piena del fiume Sieve c’è già stato a Dicomano, ed è previsto nel pomeriggio a Rufina a Pontassieve al primo livello di guardia con portata di 300 metri cubi di acqua al secondo. Aumenti sono previsti lungo l’asta della Sieve al primo livello di guardia. Intorno a Firenze, il fiume Bisenzio è arrivato alla soglia del primo livello a San Piero a Ponti, poi è calato. Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno.

Nelle prossime ore precipitazioni meno rilevanti su province di Arezzo e Siena.

