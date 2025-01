Maltempo, tregua in Sardegna ma dighe sotto osservazione

MeteoWeb

Il maltempo dà una tregua in Sardegna. Nelle ultime tre ore, le precipitazioni si sono ridotte a deboli piogge nel settore orientale, dove rimane in vigore fino alle 18 l’allerta moderata (arancione) per rischio idrogeologico. Tuttavia, i corsi d’acqua e le dighe continuano a essere sotto stretta sorveglianza da parte della Protezione Civile regionale, che monitora costantemente la situazione.

In particolare, il Flumendosa, al ponte di Brecca, supera la soglia S2 con un livello di 3,36 metri, in calo. Il Cedrino, a Bartara, è stabile a 0,91 metri sopra la soglia S2, mentre a Onifai rimane stabile a 2,48 metri sopra la stessa soglia. Si registra anche un incremento della soglia idrometrica del Tirso presso il punto di misurazione ‘Rifornitore Tirso’, che ha raggiunto circa 1,30 metri, riporta l’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale.

In stato di preallerta per possibili rischi vi sono alcune dighe del Nuorese, tra cui Maccheronis, che attualmente scarica con una portata di 130 metri cubi al secondo, Nuraghe Arrubiu, Monti di Deu e Govossai, quest’ultima impegnata a rilasciare l’acqua in eccesso verso il bacino di Gusana a una portata di 6,5 m³/s. Nel bacino di Flumineddu, la portata di scarico è di circa 68 m³/s, mentre nella diga di Pedra ‘e Othoni si registra un rilascio di 170 m³/s.

