Maltempo Trentino, fino a 60cm di neve oltre i 2000 metri

Dopo l’allerta gialla disposta ieri e che scade alla mezzanotte di oggi, la situazione è sotto controllo in Trentino. Meteotrentino comunica che nelle ultime ore le precipitazioni sono state di 25 – 60 millimetri, con un massimo di 100 millimetri misurato a Zuclo (Comune di Borgo Lares). Oltre i 2000 – 2300 metri di quota sono caduti 30 – 60 centimetri di neve, mentre quantitativi minori si registrano a quote inferiori. Nelle prossime ore e fino a sera il tempo sarà variabile con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali. La quota neve, dopo essersi alzata nella notte fino a oltre 1800 – 2000 metri, a tratti anche oltre 2200 metri, è prevista in calo nelle prossime ore, localmente fino a 1300 – 1500 metri durante i rovesci più intensi ed in serata, ma con ulteriori accumuli al più di 10 – 20 centimetri a 1500 metri circa.

Viabilità

Il Servizio Gestione strade conferma che sui passi dolomitici è caduta la neve a partire da ieri e attualmente sono in corso le attività di fresatura. Sulla rete stradale di competenza provinciale non si segnalano problemi particolari ma si raccomanda prudenza alla guida.

Un intervento è però in corso sulla statale 47 della Valsugana tra l’uscita della galleria di Martignano e l’imbocco del viadotto dei Crozi in direzione Padova per un incidente ad un mezzo pesante. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo, di pulizia della carreggiata. Temporaneamente per ragioni di sicurezza è stata chiusa la galleria di Martignano in direzione Padova con deviazione del traffico lungo la ex SS 47 delle Laste.

Interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo

A partire dalla notte fino al primo mattino, non sono mancati gli interventi dei Vigili del Fuoco; questi i principali: Nago SS 240 intervento per presenza di materiale sulla strada, inoltre smottamenti a Dardine di Predaia, Moena, Noriglio (Comune di Rovereto) e Montevaccino (Comune di Trento); allagamenti si sono verificati a Chizzola (Comune di Ala), Isera e Mori; intervento per il taglio di una pianta a Centa San Nicolò (Comune di Altopiano della Vigolana).

