Maltempo in Trentino, neve in arrivo sopra i 1.500 metri

Neve in arrivo in Trentino: MeteoTrentino riporta infatti che “la fase più intensa attualmente è attesa nella notte e nella mattina di domani. La quota neve sarà intorno ai 1.500 metri circa ma localmente neve o neve mista a pioggia potrà scendere a quote inferiori specie nelle fasi più intense, nelle valli più chiuse e a fine evento. Oltre 1.700 metri potranno cadere mediamente 10-30 centimetri o più di neve con gli accumuli maggiori alle quote più alte dei settori occidentali mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori“. Dopo una pausa mercoledì, giovedì altre nevicate in montagna interesseranno nuovamente il Trentino mentre venerdì rinforzeranno freddi venti settentrionali.

