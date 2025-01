Maltempo, a Trieste chiusi i giardini pubblici

MeteoWeb

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa, oggi sulla costa e sulle zone orientali del Friuli Venezia Giulia soffierà Bora da moderata a sostenuta, specie sul Carso e a Trieste dove potranno esserci raffiche forti. “A causa delle condizioni meteorologiche avverse”, a Trieste “i giardini pubblici recintanti verranno chiusi anticipatamente da questo pomeriggio fino al miglioramento delle condizioni stesse“. Lo rende noto il Comune. Non si potrà quindi accedere al giardino pubblico de Tommasini di via Giulia, al giardino Falcone e Borsellino di Altura, al giardino Basevi, al giardino Fra M.V. Antollovich di via Carpineto, giardino Wanda e Marion Wulz di via Catullo, giardino Fedora Barbieri di via Mascagni, giardino di via San Michele e Campagna Prandi, giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli, giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, parco Bazzoni in via Navali, skatepark di via Petitti di Roreto, giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’Edera, giardino Maddalena di via Molino a Vento e via Costalunga, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura e chiusura.

Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto – conclude il Comune – con il consueto orario di apertura e chiusura unicamente per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici.

