Maltempo Tunisia: gravi disagi al trasporto pubblico a Tunisi

Le intense piogge che si sono abbattute su Tunisi hanno provocato gravi disagi alla rete di trasporto pubblico. A partire da questa mattina, la Compagnia dei trasporti di Tunisi (Transtu) ha annunciato la sospensione completa della circolazione sulle linee metropolitane a causa delle inondazioni che hanno interessato diverse stazioni. Per garantire un minimo servizio ai cittadini, la Transtu ha modificato i percorsi di numerose linee autobus e ha messo a disposizione bus navetta per collegare le stazioni metropolitane chiuse. La situazione è in continua evoluzione e la Transtu invita i cittadini a informarsi sugli aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.

