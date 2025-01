Maltempo in Umbria: alberi caduti e interventi a Città di Castello, disagi alla viabilità 

MeteoWeb

Numerosi interventi a causa del maltempo oggi in Umbria. In particolare nell’Alto Tevere, le maggiori criticità sono state legate al forte vento. Impegnati vigili del fuoco, polizia locale e squadre operative del Comune di Città di Castello per caduta alberi e rami. Nel primo pomeriggio, in località Baucca, un albero di acacia è caduto sopra un veicolo in transito condotto da un settantenne del luogo, che è rimasto illeso. E’ stato poi predisposto senso unico alternato per circa mezz’ora per liberare la strada. Alle 16.30 altro intervento a Città di Castello, in via Bologni, per caduta albero che ha provocato la chiusura della strada per circa un’ora.

Nel corso della giornata poi sono stati effettuati altri interventi minori a Volterrano, San Donino e Bivio Lugnano. Il sindaco Luca Secondi e la giunta hanno espresso ringraziamento alla polizia locale, ai vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per liberare le strade dagli alberi e ripristinare la viabilità.

