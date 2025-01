Maltempo Umbria, tetti divelti e alberi caduti per il forte vento | FOTO

MeteoWeb

Disagi per il forte vento anche in Umbria oggi, dove le raffiche hanno raggiunto i 70-80km/h. La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gubbio è intervenuta nel comune di Scheggia e Pascelupo per la scopertura parziale del tetto di un’azienda, provocata dalle forti raffiche. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sempre a causa del maltempo, i Vigili del Fuoco sono stati successivamente impegnati nel comune di Gubbio, dove un albero è caduto su un’auto e sulla recinzione adiacente a un’abitazione. Non ci sono feriti. Interventi a causa del vento anche a Gualdo Tadino, Assisi e Perugia, soprattutto per alberi e rami pericolanti.

