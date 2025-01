Maltempo Veneto, frana ad Altavilla Vicentina: case evacuate | FOTO

MeteoWeb

Una frana di grosse dimensioni si è staccata dalla collina nella mattinata di oggi ad Altavilla Vicentina (Vicenza), a poche centinaia di metri dal confine con il capoluogo berico, invadendo completamente la strada sottostante, via Monte Grappa, che è stata chiusa al traffico. La frana ha portato all’obbligo di evacuazione di due nuclei familiari, le cui case si trovano nella collina. Il movimento franoso, che è da collegare quasi sicuramente alle forti precipitazioni avvenute ieri anche nel Vicentino, non avrebbe coinvolto persone o mezzi ma per motivi precauzionali sul posto è intervenuta la Protezione Civile con un’unità cinofila.

Le squadre di intervento, inviate sul posto dal Comune di Altavilla, sono al lavoro dal primo pomeriggio per liberare la carreggiata dai massi e dal terriccio e per ripristinare la sicurezza dell’area. Il costone franato è ancora in fase di assestamento e per questo sarà valutato anche da tecnici e da un geologo. L’arteria è molto trafficata anche di notte, in quanto rappresenta un’alternativa alla viabilità nelle zone industriali e artigianali di Altavilla, Vicenza e Arcugnano.

