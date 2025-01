Maltempo Veneto: neve al Giau e ghiaccio sui passi, attenzione al transito

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche nelle aree montane del Veneto sono attualmente oggetto di un attento monitoraggio da parte di Veneto Strade spa, con particolare attenzione alla viabilità delle strade regionali e dei passi dolomitici. Le ultime rilevazioni segnalano che le precipitazioni si manifestano prevalentemente sotto forma di pioggia fino a 1500 metri di altitudine, mentre al di sopra di questa quota si registrano nevicate deboli ma significative. In alcune aree montane, gli accumuli di neve iniziano a diventare evidenti a partire dai 1700 metri. Al Passo Giau si segnalano 2-3 cm di neve, accompagnati da raffiche di vento che potrebbero complicare la guida. Condizioni simili sono presenti al Passo Duran e al Passo Cibiana, dove gli accumuli nevosi si attestano intorno ai 2 cm, con il limite della neve che varia tra i 1400 e i 1500 metri. In queste zone, alcuni tratti stradali più freddi presentano leggeri strati di ghiaccio, aumentando il rischio per gli automobilisti. Al Passo Valles, le nevicate hanno depositato circa 3 cm di neve, mantenendo comunque le condizioni di transito sufficientemente sicure.

Nonostante gli accumuli nevosi, tutti i passi risultano attualmente transitabili. Tuttavia, si raccomanda la massima prudenza a chi si trova a percorrere queste strade. È fondamentale guidare con attenzione, soprattutto nelle aree dove il fondo stradale potrebbe essere ghiacciato, e verificare sempre lo stato delle strade prima di intraprendere un viaggio in queste zone. Gli automobilisti sono invitati a dotarsi di equipaggiamento adeguato, come pneumatici invernali o catene da neve, per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche.

Questa situazione, sebbene non particolarmente critica, richiede un livello elevato di vigilanza per garantire la sicurezza stradale e minimizzare i rischi legati a fenomeni meteorologici tipici delle zone montane in questo periodo dell’anno.

