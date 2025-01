Maltempo Veneto, il vento porta l’acqua alta a Venezia: 124cm in mare

MeteoWeb

Questa mattina, il forte vento ha spinto l’onda di marea sulla Laguna di Venezia, dove è stato azionato il Mose, per la prima volta nel corso del 2025. La bassa pressione al suolo ha comportato una persistenza del vento da sud-sud/est lungo la costa veneta, che ha causato l’innalzamento del livello delle acque. L’acqua alta ha raggiunto 124 centimetri alla piattaforma Cnr in Adriatico, alle ore 8.50, 130 centimetri alle 8.30 alla Bocca di Porto del Lido. In città il livello massimo è stato di 90 centimetri. Domani permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta, per il fenomeno della “sessa” – l’oscillazione del bacino adriatico – e del picco di marea astronomica di oltre 70 centimetri. La previsione è di un picco di 105 centimetri in mare alle ore 10:20 di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

