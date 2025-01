Maltempo, forte vento in Toscana: danni in diverse province

MeteoWeb

Giornata di forte vento oggi in Toscana. I Vigili del Fuoco di Arezzo hanno effettuato circa 45 interventi nelle ultime 24 ore per le forti raffiche che hanno colpito la provincia. Gli interventi più rilevanti sono dovuti a cadute di alberi in strada o parcheggi, in particolare alcune auto sono state danneggiate in Via Arno ad Arezzo e nel piazzale del Planetario a Montevarchi. Momentaneamente interrotta la strada della Manziana ad Arezzo per la caduta di un palo della media tensione, messo in sicurezza dai tecnici Enel. Altri tipi di interventi sono stati effettuati per grondaie pericolanti e cartelloni divelti.

Gli interventi si sono concentrati maggiormente nella zona di Arezzo, colpite anche le zone di Valdichiana e Valdarno. Nessuna persona è rimasta ferita.

Interventi dei Vigili del Fuoco per problematiche legate all’emergenza vento anche nel Pratese. Alle 15 di oggi erano 9 gli interventi svolti dalla serata di ieri. In particolare pompieri al lavoro nel comune di Vaiano, dove alcuni alberi sono caduti sulla sede stradale e altri che rischiavano di cadere.

Vento stende piante ornamentali nei vivai di Pistoia

Piante ornamentali stese dal vento nei vivai del distretto di Pistoia. Le raffiche di vento, spiega Coldiretti, “stanno causando danni importanti ai vivai ornamentali pistoiesi, dove centinaia di piante in vaso sono in posizione orizzontale, stese da un vento forte e persistente, che, purtroppo, continuerà anche nei prossimi giorni secondo le previsioni”. Danni anche agli impianti nei campi (irrigazione e paleria) e, soprattutto alle piante in pieno terreno: con le intense piogge dei giorni scorsi, il vento ha avuto vita facile, smuovendo sull’apparato radicale. “Al momento non possiamo dire se, oltre al lavoro per rialzare i vasi e ripristinare gli impianti, ci saranno danni persistenti alle piante, che saranno quantificabili solo quando le raffiche termineranno – spiega Coldiretti Pistoia – Sicuramente ci sta causando tanti problemi, alla vigilia delle settimane di più intensa attività nei vivai”.

La nuova allerta per maltempo e vento forte in tutta la Toscana, conclude Coldiretti, ha fatto scattare l’emergenza caduta alberi nelle città dove gli interventi di messa in sicurezza sono aumentati del 23,4% lo scorso anno anche a causa della fragilità di un patrimonio arboreo messo sempre di più a dura prova dai cambiamenti climatici e dall’effetto tropicalizzazione.

