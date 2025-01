Maltempo Vicenza: crollato muro che costeggia la chiesa di San Giorgio | FOTO

MeteoWeb

La situazione meteorologica nel territorio di Vicenza, che ha portato ieri all’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico, sta migliorando, con precipitazioni di minore intensità previste per le prossime ore. Si attende la piena del Bacchiglione in mattinata. Nella notte si è verificato il crollo di una porzione del muro lungo il viale Fusinato, vicino alla chiesa di San Giorgio. La parte di strada interessata è stata prontamente transennata e messa in sicurezza. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte e ha visto l’intervento di due pattuglie della polizia locale, dei Vigili del Fuoco e del sindaco Giacomo Possamai.

