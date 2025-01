Mamma a 47 anni, il sogno si realizza dopo anni di tentativi

MeteoWeb

Dopo dieci anni di attesa e tanti tentativi infruttuosi, il sogno di diventare genitori si è finalmente avverato per Rosa Maria Tropeano e Salvatore Picariello, una coppia di Capriglia Irpino. A 47 anni, Rosa Maria ha dato alla luce la sua bambina, Silvia, il 31 dicembre 2024, al “Malzoni Research Hospital” di Avellino. La piccola pesa 2 chili e 360 grammi, portando con sé una felicità indescrivibile per i genitori.

“In questi ultimi giorni dell’anno – afferma Rosa Maria – si è verificato il sogno della mia vita che sembrava irraggiungibile. Grazie a tutti per avermi accompagnato nel percorso più importante della mia vita“. La gravidanza è arrivata in modo spontaneo, ma il cammino non è stato privo di difficoltà. Il ginecologo salernitano Raffaele Petta ha seguito con attenzione la gestazione, che ha dovuto affrontare diverse complicazioni. Tra queste, un’improvvisa rottura del sacco amniotico alla 34esima settimana, che ha richiesto l’intervento tempestivo di un parto cesareo d’urgenza. L’equipe medica, composta dai dottori Raffaele Picone e Antonio Ranieri, dall’ostetrica Anna Pepe, dall’anestesista Franco Lazzarini e dal supporto di Angelo Izzo, responsabile della Terapia Intensiva Neonatale, ha contribuito al felice esito del parto.

La gioia di questa nuova famiglia è indescrivibile, e la piccola Silvia è finalmente tra le braccia dei suoi genitori dopo un lungo cammino verso la realizzazione del loro sogno di genitorialità.

