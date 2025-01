Manutenzione straordinaria alla diga del Pascolo: prosciugamento del bacino per interventi di sicurezza

MeteoWeb

Il bacino d’acqua creato dalla diga del Pascolo a Torino sarà prosciugato nel mese di febbraio pe consentire “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – non procrastinabili questi ultimi per ragioni di sicurezza idraulica – in capo a Iren Energia”. Il periodo è stato concordato da Iren Energia con l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, “per tutelare gli uccelli svernanti e non incidere sul periodo di riproduzione dell’avifauna, particolarmente tutelata nella Zona di Protezione Speciale Meisino (confluenza Po – Stura) della Rete Natura 2000”. I lavori, che dureranno circa un mese, interessano sia il canale di scarico della centrale idroelettrica Iren San Mauro, posto tra l’abitato di Bertolla e l’Isolone omonimo, sia le paratoie del canale derivatore.

Le prime operazioni si limiteranno al canale di scarico della centrale, mentre il bacino della diga sarà svuotato solo a partire dal 3 febbraio. “Le condizioni preesistenti saranno ripristinate entro la prima decade di marzo”.

