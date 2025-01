Nel Mar Caspio un’isola “fantasma”, nata da un vulcano di fango

MeteoWeb

Nel 2023, un’isola è emersa nel Mar Caspio, originata dall’eruzione di un vulcano di fango situato a circa 25 km dalla costa orientale dell’Azerbaigian. Questo fenomeno, noto per la sua natura effimera, ha suscitato l’interesse della comunità scientifica, in quanto l’isola, nata nel febbraio del 2023, è stata rapidamente erosa, scomparendo dalle acque nel giro di meno di un anno. Questo evento ha attirato l’attenzione non solo per la sua curiosità geologica, ma anche per le sue implicazioni sullo studio dei vulcani di fango, formazioni naturali ancora poco conosciute.

L’isola fantasma nel Mar Caspio

In un approfondimento pubblicato ieri, il NASA Earth Observatory spiega che il vulcano di fango coinvolto, il Kumani Bank (chiamato anche Chigil-Deniz), ha avuto una lunga storia di eruzioni che hanno generato isole simili. L’evento di inizio 2023 è stato osservato tramite le immagini satellitari catturate dagli strumenti OLI (Operational Land Imager) e OLI-2 dei satelliti Landsat 8 e 9. Le immagini hanno documentato l’emergere dell’isola, seguita dalla sua progressiva eruzione e riduzione, un processo che ha mostrato l’isola espandersi per poi ridursi rapidamente a meno di un anno dalla sua comparsa. La sua dimensione iniziale era di circa 400 metri di larghezza.

Questa eruzione si inserisce in una serie di fenomeni simili che hanno avuto luogo nella stessa area. Il Kumani Bank ha eruttato 8 volte dall’inizio della sua documentazione nel 1861, producendo isole che hanno avuto durate e dimensioni variabili. L’evento più rilevante, avvenuto nel 1950, ha prodotto un’isola di 700 metri di larghezza, che si è erosa nel giro di pochi mesi. La caratteristica di queste isole è la loro natura effimera: svaniscono prima che possano essere pienamente esplorate o studiate.

Cosa sono i vulcani di fango

I vulcani di fango sono formazioni geologiche particolarmente affascinanti ma poco studiate. Questi vulcani si formano quando una miscela di fluidi, gas e sedimenti sotterranei viene spinta verso la superficie a causa della pressione interna, formando colline o coni di fango. Tali eventi sono frequenti in regioni dove le forze tettoniche sono particolarmente attive, come nel caso dell’Azerbaigian, che ospita oltre 300 vulcani di fango. Questi vulcani si trovano lungo una zona di convergenza tra le placche tettoniche arabica ed eurasiatica, che contribuiscono alla creazione di queste strane ma potenti formazioni.

Oltre a essere un fenomeno geologico affascinante, le eruzioni dei vulcani di fango possono rappresentare un pericolo. Sono noti per l’emissione di grandi quantità di gas, tra cui metano, che possono causare esplosioni e persino incendi. Sebbene non sia chiaro se l’eruzione del Kumani Bank del 2023 abbia avuto carattere incendiario, eventi passati nella stessa regione sono stati caratterizzati da emissione di “torri” di fiamme alte centinaia di metri.

I vulcani di fango su altri mondi

Inoltre, la ricerca suggerisce che vulcani di fango non siano una caratteristica esclusiva del nostro pianeta. Gli scienziati ritengono che simili strutture potrebbero esistere su Marte, dove alcuni rilievi fangosi nel Pianeta Rosso potrebbero essere il risultato di fenomeni geologici simili a quelli terrestri, legati a sedimentazioni di gas e liquidi.

Il caso del Kumani Bank e delle sue isole “fantasma” offre uno spunto unico per la ricerca scientifica sul nostro pianeta e su potenziali fenomeni geologici extraterrestri. Nonostante la loro natura effimera, questi vulcani di fango ci offrono una finestra affascinante sul dinamismo e sulla complessità dei processi geologici che modellano la Terra e, forse, altri mondi.

