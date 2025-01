Mare in tempesta, Eolie isolate per il maltempo

MeteoWeb

A causa del maltempo e quindi del peggioramento delle condizioni meteomarine, le Eolie isolate dal tardo pomeriggio di ieri. Da ieri pomeriggio, solo la nave “Nerea” di Caronte&Tourist è riuscita a partire da Milazzo per Vulcano, Lipari e Rinella (Salina). Tuttavia, il viaggio è stato estremamente difficoltoso: il mare in tempesta e le raffiche di vento hanno impedito l’approdo a Vulcano. A Lipari, la nave ha avuto problemi durante la manovra al porto di Sottomonastero, sfiorando uno dei bracci dell’approdo aliscafi di Punta Scaliddi, causando lievissimi danni. Dopo una seconda manovra, il mezzo è riuscito ad attraccare, consentendo lo sbarco di passeggeri e veicoli, alcuni bloccati da ore a Milazzo. L’allerta meteo rossa ha spinto a chiudere le scuole nell’arcipelago.

