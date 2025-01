Impetuosa mareggiata devasta Lipari, tra le più forti degli ultimi 30 anni | FOTO

MeteoWeb

Lipari, cuore pulsante delle Eolie, ha affrontato ieri una mareggiata eccezionale, sospinta da venti impetuosi, ha travolto la frazione di Canneto, invadendo la Marina Garibaldi. I marosi hanno reso impraticabile la circolazione, trasportando detriti accumulati dopo i recenti interventi di pulizia. Onde alte fino a 4 metri hanno raggiunto anche il centro di Lipari, sommergendo il porto di Sottomonastero e la via Tenente Mariano Amendola, determinando danni significativi alle strutture. L’acqua si è infiltrata nelle abitazioni a piano terra, causando disagi per i residenti e rallentando le operazioni di soccorso.

Gravi danni anche lungo il litorale di Marina Lunga. Gli abitanti, esausti dopo giorni di maltempo, ora si preparano a fare la conta dei danni. A corredo dell’articolo le foto della devastazione, realizzate da Gabriele Costanzo, che raccontano una delle mareggiate più intense degli ultimi 30 anni.

