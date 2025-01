Marte oggi è in opposizione: è il momento migliore per osservare il Pianeta Rosso

MeteoWeb

Oggi, 16 gennaio 2025, Marte raggiunge l’opposizione, il momento ideale per osservare il Pianeta Rosso, un evento astronomico che si verifica ogni 26 mesi. In questa fase, la Terra si trova esattamente tra Marte e il Sole, permettendo una vista spettacolare della superficie del pianeta. L’ultima opposizione si è verificata l’8 dicembre 2022, e la prossima sarà il 19 febbraio 2027. Tuttavia, l’opposizione del 2025 non è la più vicina, in quanto Marte raggiungerà la sua distanza minima dalla Terra solo nel 2033.

Perché l’opposizione di Marte è importante

Durante l’opposizione, il lato del pianeta rivolto verso la Terra è completamente illuminato dal Sole, offrendo le migliori condizioni per osservarlo. La visibilità è massima, poiché il disco di Marte appare nella sua interezza e con una luminosità più intensa rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno. Questo è il momento perfetto per studiare i dettagli della sua superficie.

Non tutte le opposizioni sono uguali

Sebbene le opposizioni di Marte si verifichino ogni 26 mesi, non tutte sono uguali. L’orbita del Pianeta Rosso è ellittica, e la sua posizione rispetto alla Terra varia a ogni opposizione. Quando Marte è particolarmente vicino a noi, si parla di “opposizioni perieliche”. Questi eventi accadono solo ogni 15-17 anni, e sono molto rari. Durante l’opposizione di Marte del 2003, ad esempio, si è trovato alla minima distanza degli ultimi 60mila anni.

Anche le dimensioni apparenti di Marte, misurate in secondi d’arco, variano da un’opposizione all’altra. Nel dicembre 2022, Marte aveva un diametro angolare di 17,2 secondi d’arco, ma nel 2025 il valore scenderà a 14,6 secondi. L’opposizione del 2022 rimarrà la più grande fino al 2033, quando Marte tornerà ad avere un diametro apparente di 22,1 secondi d’arco.

Come vedere Marte

Nelle prime ore della sera, Marte sarà facile da individuare: sarà l’oggetto luminoso rosso simile a una stella appena sotto Castore e Polluce, le stelle gemelle dei Gemelli, quasi a Est.

