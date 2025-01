Massacro di agricoltori nello Stato di Borno: oltre 40 uccisi dai jihadisti

MeteoWeb

Almeno 40 agricoltori sono stati uccisi dai jihadisti nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, epicentro dell’insurrezione jihadista di Boko Haram e del suo rivale Stato Islamico in Africa occidentale. Lo ha reso noto Usman Tar, Commissario per l’Informazione dello Stato di Borno. Nella tarda giornata di domenica, combattenti dello Stato Islamico in Africa Occidentale (Iswap) hanno radunato decine di agricoltori nella città di Dumba, sulle rive del lago Ciad, e li hanno uccisi, ha detto Tar.

