Il vasto e complesso campo dei materiali nucleari: l’omaggio del Bulletin of the Atomic Scientists a Rodney C. Ewing

Tra i campi scientifici più ampi e profondi si distingue quello dei materiali nucleari, un settore che tocca quasi ogni aspetto legato alle reazioni nucleari. Questo ambito riunisce scienziati provenienti da discipline diverse, ciascuno impegnato ad affrontare sfide di grande rilevanza scientifica e pubblica. Fisici esplorano l’economia neutronica dei reattori per sviluppare nuovi design e cicli avanzati di combustibile nucleare. Scienziati dei materiali studiano nuovi combustibili nucleari e forme di scarto per immobilizzare radionuclidi nei depositi.

Ingegneri nucleari progettano sistemi di sicurezza per i reattori e metodi di contenimento per i depositi geologici di rifiuti nucleari. Geoscienziati stimano il comportamento a lungo termine delle rocce ospitanti e l’idrologia dei depositi, mentre geochimici indagano il destino di materiali radioattivi come plutonio e uranio nell’ambiente, specialmente dopo incidenti o guasti nei depositi. Infine, scienziati della salute studiano gli impatti delle radiazioni sugli esseri umani e sugli animali, mentre scienziati sociali e filosofi affrontano temi di fiducia, rischio ed etica legati alla gestione dei rifiuti nucleari e delle strutture correlate.

Tra i grandi protagonisti di questo settore si annovera Rodney C. Ewing, scomparso nel luglio 2024 all’età di 77 anni. Professore di sicurezza nucleare e geoscienze alla Stanford University, professore emerito all’Università del Michigan e all’Università del Nuovo Messico, Ewing è stato anche membro della National Academy of Engineering dal 2017 e un pilastro del Science and Security Board del Bulletin of the Atomic Scientists.

Nel corso di una carriera quasi cinquantennale, Ewing è diventato un’autorità mondiale nel campo dei materiali nucleari, unendo le competenze di mineralogista e ingegnere dei materiali. Il suo contributo ha lasciato un segno profondo non solo nella ricerca, ma anche nella formazione di una nuova generazione di scienziati e studiosi impegnati in questo settore cruciale.

Una raccolta di contributi in memoria di Ewing

In omaggio alla sua eredità scientifica, il Bulletin of the Atomic Scientists ha dedicato un numero speciale, riunendo i contributi di alcuni dei suoi collaboratori più stretti. “Forme di scarto nucleare: la battaglia scientifica tra vetro e ceramica” di Daniel J. Gregg e colleghi ripercorre il dibattito scientifico tra due materiali per l’immobilizzazione e lo smaltimento dei rifiuti nucleari ad alta radioattività. Il lavoro evidenzia i contributi fondamentali di Ewing nello studio dei danni da radiazione e delle forme di scarto nucleare.

“Come il fallout radioattivo di Fukushima a Tokyo è stato nascosto al pubblico” è un pezzo di giornalismo investigativo che svela come microparticelle di cesio insolubili, trovate in alte concentrazioni a Tokyo dopo l’incidente del 2011, siano state tenute nascoste per anni. “Diventare un antenato responsabile” di Daniel Metlay affronta la mancanza di un piano definitivo per la gestione dei rifiuti radioattivi negli Stati Uniti, il paese con il più grande inventario di rifiuti nucleari al mondo. Metlay propone una riforma del quadro legale per superare lo stallo attuale.

“Rischi sociotecnici legati allo smaltimento geologico del plutonio delle armi” di Cameron L. Tracy esplora i rischi associati al piano del governo statunitense di seppellire grandi quantità di plutonio in eccesso presso il Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) nel Nuovo Messico. “Reattori nucleari avanzati e il ciclo del combustibile: una chiusura necessaria” di Claire Corkhill e colleghi sottolinea l’importanza di sviluppare soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti generati dai nuovi design dei reattori nucleari. “Comprendere la sicurezza nei depositi geologici di rifiuti radioattivi”, un articolo postumo scritto da Rodney C. Ewing e Bernd Grambow, riflette sui motivi per cui la comunità scientifica non ha ancora raggiunto una comprensione adeguata della sicurezza di questi depositi, nonostante oltre 50 anni di ricerche.

L’eredità di Ewing

L’eredità di Rodney C. Ewing è un invito a continuare il dialogo tra scienza, politica e società, affrontando con responsabilità i rischi e le sfide dei materiali nucleari. La sua passione, definita con umiltà “hobby,” è stata la forza trainante di una carriera che ha illuminato uno dei settori più complessi e cruciali della scienza moderna.

