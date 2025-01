La mega-inondazione del Mediterraneo: le colline siciliane erano 40 metri sott’acqua

MeteoWeb

I depositi di roccia disseminati sulle cime delle colline nella Sicilia sudorientale sono stati lasciati dalla grande inondazione che riempì il Mar Mediterraneo 5 milioni di anni fa: la più grande inondazione conosciuta nella storia della Terra. I depositi rocciosi e le colline erose in questa parte della Sicilia sono la prima prova terrestre trovata per la mega-inondazione, ha spiegato Paul Carling dell’Università di Southampton nel Regno Unito, tra gli autori di uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment.

Circa 6 milioni di anni fa, durante la cosiddetta crisi di salinità del Messiniano, il Mar Mediterraneo fu tagliato fuori dall’Oceano Atlantico e iniziò a prosciugarsi. In questo periodo si formarono vasti depositi di sale e il livello del mare potrebbe essere sceso di un km o più. L’acqua ha ripreso a scorrere attraverso lo Stretto di Gibilterra nel Mediterraneo circa 5,3 milioni di anni fa. Inizialmente i ricercatori pensavano che un’enorme cascata vicino a Gibilterra l’avesse riempita per un periodo di decine di migliaia di anni. Nel 2009, però la scoperta di un enorme canale eroso sul fondo dello stretto ha indicato una mega-inondazione molto più improvvisa. Le prove di ciò sono aumentate da allora.

Questa mega-inondazione ha riempito dapprima il bacino occidentale del Mar Mediterraneo, ha spiegato Carling. Le caratteristiche erose sul fondale marino suggeriscono che poi si è riversata oltre la dorsale sottomarina, nota come soglia siciliana, nel bacino orientale.

Giovanni Barreca, membro del team presso l’Università di Catania in Italia, cresciuto nella Sicilia sudorientale, sospettava che anche lì la terra fosse stata plasmata dalla mega-inondazione. Così lui e i suoi colleghi ricercatori hanno esaminato più da vicino e analizzato campioni di roccia. In effetti, hanno scoperto che i depositi confusi vicino alla cima di alcune colline contengono rocce che sono state erose da strati molto più profondi e in qualche modo trasportate fino alla cima della collina. “Si può dire dalla loro natura che provenivano da questi livelli più bassi“, ha spiegato Carling. “E sono state trasportate su e giù per queste colline“.

Molte delle colline stesse hanno una forma aerodinamica e assomigliano a quelle del Montana che furono scolpite da una massiccia inondazione causata dalla rottura di una diga di ghiaccio alla fine dell’ultima era glaciale. “Sono piuttosto distintive“, afferma Carling. “E l’unica cosa che può semplificare caratteristiche di questa portata sono inondazioni profonde e su larga scala“.

Il team ha stimato che durante il picco dell’inondazione l’acqua scorreva a circa 115 km/h e ha ricoperto le cime delle colline, che si trovano a circa 100 metri sopra l’attuale livello del mare, con circa 40 metri d’acqua.

I ricercatori hanno anche studiato il fondale marino attorno alla Sicilia e hanno trovato altre prove della mega-inondazione, come creste erose e canali. I modelli hanno suggerito che l’intero Mar Mediterraneo si è riempito di nuovo in un periodo compreso tra 2 e 16 anni, ma l’evento di inondazione principale in Sicilia è probabilmente durato solo pochi giorni, ha concluso Carling.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.