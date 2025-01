Meloni vola in Arabia: focus su difesa e Piano Mattei

MeteoWeb

Il Premier Giorgia Meloni si recherà domani in Arabia Saudita; previsto un incontro con Mohammed bin Salman. Ad Al’-Ula volerà anche una delegazione di imprenditori italiani, nonché manager di società partecipate, e saranno firmate intese. Ci sarà anche Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo, che un anno fa ha siglato un memorandum di intesa con l’Arabia Saudita per opportunità di collaborazione nell’aerospazio e difesa, e si accinge a definire un accordo in materia di elicotteri. Giorgia Meloni discuterà in Arabia Saudita anche del progetto GCAP, il programma di Italia, Gran Bretagna e Giappone per la creazione di un nuovo caccia da combattimento, ma anche della minaccia Houthi nel Mar Rosso.

Piano Mattei

Il rapporto con i sauditi è strategico per il governo anche sul fronte del Piano Mattei, e i due Paesi sono con India, USA, Ue, Francia, Germania ed Emirati Arabi Uniti, coinvolti nel progetto di corridoio economico fra India, Medio Oriente ed Europa. Bin Salman, con la sua Vision 2030, punta a una diversificazione dell’economia saudita oltre il petrolio, e l’Italia vuole porsi come partner privilegiato del Regno in questo percorso.

Domani, Meloni salirà anche a bordo dell’Amerigo Vespucci, lo storico veliero della Marina impegnato in un tour mondiale.

