Meloni: “Musk esprime opinioni, non è un pericolo per la democrazia”

“Elon Musk è una persona molto nota e facoltosa che esprime le sue posizioni. È un pericolo per la democrazia? Non è il primo, di persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni ne ho viste parecchie. Spesso le esprimono contro di me, ma nessuno si è scandalizzato. Il problema per la democrazia si ha quando le persone facoltose usano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, politici e associazioni per condizionare le scelte politiche di quel Paese. Non mi risulta che Musk finanzi partiti, politici o associazioni, lo fa Soros, e qui ci vedo una pericolosa ingerenza. Ma quando è accaduto si è parlato di filantropi”. Lo afferma il Premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa alla Camera.

“Il problema è che Musk è influente e ricco o che non è di sinistra?“, chiede il Premier, secondo cui “l’ingerenza sulla sovranità di un altro Paese si ha quando i miliardi vengono spesi per pagare i politici e condizionare le scelte politiche”. “Non prendo soldi da Elon Musk“, precisa Meloni, che ribadisce: “questo pericolo per la democrazia non lo vedo”.

