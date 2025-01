Messico, sospesi i voli all’aeroporto Felipe Angelez per forte nebbia

MeteoWeb

I voli da e per l’aeroporto internazionale del Messico “Felipe Angelez” (Aifa) sono stati sospesi a causa di un banco di nebbia che ostacola i decolli e gli atterraggi. Lo ha reso noto la compagnia aerea Viva, in un post su X. “A causa di un banco di nebbia nei pressi dell’Aifa, per ragioni di sicurezza sono stati sospesi temporaneamente gli atterraggi e le partenze“. Nella giornata odierna, erano attesi all’Aifa un totale di 80 voli, nazionali e internazionali (Colombia e Stati Uniti) di diverse compagnie aeree, e sarebbero dovuti partire 87 voli sia nazionali che internazionali (verso Cuba e la Repubblica Dominicana).

Anche l’aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm) è stato interessato dalle condizioni meteo avverse, per le quali alcuni voli sono partiti in ritardo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.