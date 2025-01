Met Office, Vortice polare incredibilmente forte: venti a 60 m/s e inverno praticamente concluso

MeteoWeb

Secondo i meteorologi del Met Office, il vortice polare stratosferico che si sta sviluppando all’inizio del 2025 risulta particolarmente intenso, con venti zonali a 10 hPa e 60°N che potrebbero raggiungere velocità di circa 60 m/s, rispetto alla media stagionale di 22 m/s. Questa configurazione atmosferica, se confermata, potrebbe avere implicazioni significative per il clima e diverse attività umane, influenzando anche gli ecosistemi e le risorse naturali. Un vortice polare così forte tende a mantenere l’aria gelida confinata nelle regioni artiche, limitando le irruzioni di freddo verso le medie latitudini. Questo può tradursi in un inverno più mite su gran parte dell’Europa e degli Stati Uniti, con temperature più elevate rispetto alla norma stagionale. Di conseguenza, le probabilità di ondate di gelo si riducono notevolmente, così come diminuisce il rischio di abbondanti nevicate a bassa quota. Un inverno più caldo e stabile potrebbe comportare benefici in termini di consumi energetici, con una diminuzione della domanda di riscaldamento sia domestico che industriale. Allo stesso tempo, settori come l’agricoltura potrebbero risentire di condizioni climatiche anomale, con un possibile anticipo dei cicli di fioritura e germogliazione.

Tuttavia, queste condizioni potrebbero avere ripercussioni meno favorevoli per il turismo invernale. La scarsità di neve naturale potrebbe influenzare negativamente le stazioni sciistiche, compromettendo un settore economico rilevante per molte regioni montane. Inoltre, sul fronte ambientale, un inverno più mite potrebbe incidere sugli ecosistemi, alterando i cicli naturali di alcune specie animali e vegetali. La mancanza di un gelo prolungato potrebbe anche accelerare lo scioglimento dei ghiacciai alpini, con conseguenze a lungo termine sulla disponibilità di risorse idriche.

Nonostante queste prospettive, l’evoluzione atmosferica rimane complessa e soggetta a cambiamenti. Alcuni modelli indicano la possibilità di un indebolimento del vortice polare verso la fine di gennaio, il che potrebbe comportare un’inversione di tendenza con l’arrivo di masse di aria più fredde. Questi scenari evidenziano l’importanza di monitorare costantemente le dinamiche del vortice polare, fondamentale per comprendere le variazioni climatiche e prevedere con maggiore accuratezza i loro effetti sulle nostre vite e sull’ambiente.

