Meteo Abruzzo: alta pressione in decadenza, peggioramento imminente

L’Abruzzo sta vivendo giornate di tempo stabile e relativamente mite grazie alla presenza di un robusto anticiclone. Tuttavia, i primi segnali di indebolimento di questa struttura atmosferica iniziano a manifestarsi, preannunciando un cambiamento delle condizioni meteo. Le attuali condizioni di cielo sereno e ventilazione debole stanno favorendo la formazione di diffuse gelate notturne nelle conche appenniniche, soprattutto nelle aree innevate. Questo fenomeno è tipico di una fase anticiclonica invernale, in cui la calma atmosferica agevola il raffreddamento radiativo durante la notte.

Temperature minime gelide, difatti, su diverse località:

– Roccaraso Aremogna -21.3°C

– Altopiano delle Cinquemiglia -20.4°C

– Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -18.1°C

– Campo Felice, loc. Camardosa -17°C

– Altopiano delle Rocche -16.5°C

– Palena, loc. Stazione -16.4°C

– Piani di Pezza -16.3°C

– Pescasseroli, loc. Vallechiara -12.3°C

Nelle prossime ore si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, che interesserà inizialmente i settori appenninici occidentali e le zone costiere adriatiche. Tuttavia, non sono attesi fenomeni significativi in questa fase di transizione.

Un deciso peggioramento è invece previsto a partire da domani, venerdì 3 gennaio. L’arrivo di una perturbazione porterà piogge e rovesci sparsi su gran parte del territorio regionale. Contestualmente, si registrerà un calo delle temperature, particolarmente sensibile nelle aree montane, dove sono attese nevicate a partire da quota 1200-1400 metri. Questo scenario segnerà una netta rottura rispetto alla stabilità degli ultimi giorni, riportando condizioni più tipiche del periodo invernale.

