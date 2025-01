Meteo Abruzzo: domenica mite e soleggiata, ma piogge in arrivo la prossima settimana

MeteoWeb

Un robusto campo di alta pressione continua a dominare sull’Abruzzo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Tuttavia, nelle ore pomeridiane si assisterà a un aumento della nuvolosità, senza fenomeni significativi associati. La situazione comincerà a cambiare con l’approssimarsi del fine settimana, quando un fronte atlantico raggiungerà le regioni nord-occidentali della Penisola. Sebbene gli effetti su questa parte del medio Adriatico siano limitati, non si esclude la possibilità di brevi e isolati rovesci nella giornata di domenica.

La prossima settimana si preannuncia più dinamica, con una serie di impulsi di origine nord-atlantica che potrebbero portare condizioni più instabili. Il primo fronte di maggiore rilevanza è atteso martedì, con piogge che interesseranno in maniera più consistente i settori occidentali dell’Abruzzo. Le precipitazioni, anche moderate, potranno occasionalmente estendersi alle aree costiere e sub-costiere, ma in forma disorganizzata e con accumuli generalmente modesti.

Le temperature, inizialmente, rimarranno insolitamente miti per la stagione. Si prevedono massime comprese tra i 16 e i 18 gradi, con punte vicine ai 20 gradi nelle zone sottovento, favorite dall’influenza dei forti venti di Garbino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.