Meteo Abruzzo: clima rigido e fenomeni localizzati sul versante orientale

In Abruzzo, la situazione meteorologica attuale è caratterizzata da una residua copertura nuvolosa, con rovesci sparsi ancora presenti in alcune aree. Tuttavia, la tendenza generale indica un’attenuazione progressiva della nuvolosità nel corso della serata odierna, lasciando spazio a condizioni più stabili nei giorni a venire. Nonostante il miglioramento previsto, il freddo continuerà a farsi sentire, mantenendo le temperature su valori stazionari. Dal punto di vista meteorologico, il periodo che si prospetta sarà caratterizzato da una bassa instabilità, con fenomeni localizzati prevalentemente nelle zone montuose e pedemontane dell’Appennino. Sporadici episodi di maltempo potrebbero interessare anche i versanti costieri e collinari, ma si tratterà di eventi di breve durata.

Mercoledì 15 gennaio sarà una giornata stabile e perlopiù soleggiata durante le ore mattutine, con un progressivo aumento delle velature dal pomeriggio e una maggiore copertura nuvolosa a quote medie nelle ore serali. Le temperature rimarranno invariate, garantendo un clima freddo ma senza significativi cambiamenti.

Giovedì 16 gennaio vedrà una maggiore variabilità. Nelle ore notturne e fino al primo pomeriggio, si alterneranno brevi rovesci isolati e ampie schiarite. Sulle zone montuose sono attese deboli nevicate, che potrebbero temporaneamente interessare anche le aree pedemontane e collinari dell’entroterra. La situazione andrà migliorando in serata, ma permarranno nuvolosità irregolari diffuse su gran parte del territorio.

Infine, venerdì 17 gennaio si preannuncia una giornata variabile, caratterizzata da nubi sparse intervallate da sprazzi di sereno. Anche in questo caso, le temperature non subiranno variazioni significative, consolidando un periodo di freddo stabile.

