Meteo Abruzzo: dalle giornate miti all’arrivo del freddo

Il clima in Abruzzo sta vivendo un momento di relativa stabilità, ma con alcuni cambiamenti all’orizzonte. Tra oggi e domani, 6 gennaio, la regione sarà interessata da condizioni prevalentemente stabili. Il cielo si presenterà in gran parte sereno o al massimo attraversato da nubi medio-alte. Tuttavia, nell’Aquilano si prevede una maggiore copertura nuvolosa, che potrebbe rendere il tempo più grigio rispetto ad altre aree. Le temperature sono in aumento, con valori che superano le medie stagionali, offrendo un clima insolitamente mite per il periodo.

La situazione cambierà già nella giornata di martedì 7 gennaio, quando il passaggio di una rapida perturbazione porterà un aumento dell’instabilità nelle zone interne della regione. Rovesci sparsi sono attesi soprattutto nell’entroterra, mentre le coste sembrano destinate a rimanere al riparo da fenomeni significativi, mantenendo condizioni più asciutte.

A partire dal periodo compreso tra il 10 e il 13 gennaio, si prevede un ulteriore peggioramento del tempo. Nuove perturbazioni in arrivo potrebbero interessare l’intera regione, seguite da un ingresso di aria più fredda. Questo porterà a un graduale abbassamento della quota neve, con possibilità di nevicate a quote progressivamente più basse.

