Meteo Abruzzo: tra freddo e instabilità, ma verso un temporaneo miglioramento

L’Abruzzo continua a essere interessato da un flusso di aria fredda proveniente dai quadranti nord-orientali, che caratterizza le condizioni meteorologiche con temperature al di sotto della media stagionale. Tuttavia, nelle prossime 24 ore, il quadro generale subirà un progressivo miglioramento, anche se non mancheranno residui fenomeni a carattere sparso. La giornata di martedì 14 gennaio segnerà un cambio di passo. Dopo una mattinata ancora segnata da nubi residue, soprattutto nelle aree interne e collinari, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi con il passare delle ore. Il cielo si presenterà variabile, alternando sprazzi di sereno ad annuvolamenti più consistenti, prevalentemente a quote medie. I venti, che nei giorni precedenti hanno soffiato con intensità, subiranno una temporanea attenuazione, mentre le temperature registreranno un lieve aumento. Nonostante ciò, il contesto termico resterà improntato su valori inferiori rispetto alle medie del periodo.

Mercoledì 15 gennaio, invece, inizierà sotto il segno della stabilità, con cieli prevalentemente poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio si assisterà a un nuovo peggioramento: l’approssimarsi di una veloce perturbazione in discesa dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale porterà un rinforzo dei venti nord-orientali e un aumento della copertura nuvolosa. Localmente, non si escludono isolati rovesci, seppur di debole intensità.

Nel complesso, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un’alternanza tra fasi di relativa stabilità e rapide incursioni perturbate, con freddo e vento come protagonisti principali. Una configurazione che conferma la dinamicità tipica di questa stagione.

