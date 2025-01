Meteo Abruzzo: Garbino e Libeccio protagonisti a metà settimana e variabilità diffusa

MeteoWeb

Un rapido impulso perturbato è atteso nei prossimi giorni sulla nostra Penisola, con effetti che interesseranno principalmente le regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud si registrerà un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Anche l’Abruzzo sarà coinvolto da queste dinamiche atmosferiche, caratterizzate da una variabilità diffusa e condizioni meteorologiche in evoluzione.

La giornata di lunedì 20 gennaio sarà contraddistinta da una marcata variabilità atmosferica. Ampie formazioni nuvolose interesseranno l’intero territorio regionale, con locali rovesci già in atto nelle aree di confine tra Lazio e Abruzzo. Durante la giornata, si potrebbero verificare brevi e deboli precipitazioni, specialmente nel versante aquilano centro-settentrionale e, nel pomeriggio, nelle zone prossime alla provincia di Teramo. Nelle ore serali e notturne non si esclude la formazione di banchi di nebbia nelle valli interne e lungo il versante adriatico. Le temperature rimarranno stazionarie, mentre i venti si manterranno deboli, prevalentemente a regime di brezza, con Maestrale più intenso al largo della costa.

Martedì 21 gennaio, il settore adriatico e le aree interne potrebbero essere interessate da nebbie mattutine, mentre il resto della regione si presenterà nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata, si prevede un graduale aumento della copertura nuvolosa, che partirà dall’entroterra e dal versante appenninico, accompagnata da qualche isolato rovescio distribuito in maniera disomogenea.

Mercoledì 22 gennaio sarà caratterizzato da alternanza tra nubi e schiarite, che interesseranno tutta la regione tra la mattina e il pomeriggio. I venti di Libeccio tenderanno a rinforzarsi nel corso della giornata, con la possibilità di Garbino sul versante adriatico a partire dalla sera. In tarda serata e nottata, la nuvolosità si intensificherà ulteriormente, con deboli precipitazioni che potrebbero coinvolgere la provincia de L’Aquila e, in modo più sporadico, i settori interni e teramani.

Per giovedì 23 gennaio, si prospetta una giornata variabile, con addensamenti nuvolosi sparsi alternati a brevi schiarite. I venti di Libeccio risulteranno forti, accompagnati da un incremento delle temperature.

