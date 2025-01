Meteo Abruzzo: il Garbino spinge il termometro alle stelle, sfiorati i +15°C

MeteoWeb

Una giornata dal clima mite caratterizza l’Abruzzo, con un’alternanza di annuvolamenti irregolari alle medio-alte quote e ampie schiarite. Durante la giornata odierna, sono attesi addensamenti più consistenti, in particolare sulla Marsica e sul versante aquilano centro-meridionale, inclusa la Valle Peligna, dove si verificheranno precipitazioni intermittenti, generalmente di debole intensità, ma talvolta moderate. Sul resto del territorio regionale, la situazione sarà più variabile, con passaggi nuvolosi alternati a momenti di cielo sereno. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio e verso sera, si prevede un rasserenamento generalizzato su tutta la regione.

I venti di Libeccio risulteranno in rinforzo, con possibilità di Garbino, soprattutto sul versante centro-orientale, contribuendo a un ulteriore aumento delle temperature. I valori massimi potranno raggiungere picchi tra i 18°C e i 20°C nelle aree prossime alla fascia adriatica, confermando un’anomalia termica per il periodo. Anche le temperature minime registrate sono straordinariamente elevate per questa stagione, in particolare a causa del Garbino. Alcuni esempi di rilievo includono Castiglione a Casauria, con una minima di 14.9°C, seguita da Pianella a 14.5°C e Atessa con 13.6°C. Valori simili si sono registrati a Loreto Aprutino e Chieti, entrambe con 13.4°C, e a Torrevecchia Teatina, dove la temperatura minima è stata di 13°C.

