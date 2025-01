Meteo Abruzzo: instabilità e clima più mite nel fine settimana

MeteoWeb

L’Abruzzo sarà solo marginalmente interessato dalla perturbazione in arrivo, che coinvolgerà principalmente le regioni Meridionali tra sabato e domenica. Tuttavia, la coda di questo sistema perturbato porterà un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse anche sul territorio regionale. Parallelamente, le temperature subiranno un graduale rialzo rispetto ai valori attuali, avvicinandosi alle medie stagionali.

Già dalla giornata odierna si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con la presenza di locali nubi basse nelle prime ore del mattino e un progressivo aumento della copertura nuvolosa alle medie e alte quote a partire dal tardo mattino e per il resto della giornata.

Sabato 18 sarà caratterizzato da cieli prevalentemente molto nuvolosi o coperti su tutta la regione. Le precipitazioni risulteranno più probabili e diffuse, soprattutto nel settore centro-meridionale dell’Abruzzo, con nevicate attese a quote comprese tra i 900 e i 1000 metri. I venti di Scirocco, in rinforzo lungo la costa, contribuiranno a un aumento del moto ondoso, mentre le temperature registreranno un lieve rialzo.

Per la giornata di domenica 19, si prevede un quadro meteorologico più variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature dovrebbero stabilizzarsi, riportandosi in linea con le medie climatiche del periodo, segnalando così un ritorno a condizioni più tipiche della stagione invernale.

In conclusione, il fine settimana vedrà un peggioramento delle condizioni meteo seguito da un graduale miglioramento, in un contesto di temperature in lieve aumento e fenomeni localizzati.

