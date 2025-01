Meteo Abruzzo, Libeccio, Garbino e piogge sparse: l’instabilità avanza

MeteoWeb

In Abruzzo, l’arrivo di correnti umide di origine oceanica segna l’avvio di una fase meteorologica più instabile che si intensificherà nei prossimi giorni. La regione si troverà a fare i conti con una variabilità crescente, accompagnata da episodi di vento sostenuto e piogge intermittenti, soprattutto nelle aree interne e montane. Lunedì 27 gennaio sarà caratterizzato da un cielo velato su tutto il territorio regionale, con condizioni di variabilità diffuse. Durante la giornata, la copertura nuvolosa tenderà a intensificarsi gradualmente, in particolare nelle zone occidentali al confine tra Lazio e Abruzzo e nelle aree della Marsica. Nella tarda serata e nella notte, queste aree potranno essere interessate da locali rovesci, mentre i venti di Libeccio si intensificheranno, registrando un netto rinforzo nelle ore serali.

La giornata di martedì 28 gennaio vedrà una residua instabilità sul versante occidentale della regione, con nubi irregolari che domineranno il cielo, soprattutto sulla provincia dell’Aquila, dove non si escludono rovesci sparsi. Sul versante orientale, pur meno interessato dai fenomeni, saranno possibili brevi piogge localizzate in seguito a sconfinamenti nuvolosi. Nel pomeriggio e in serata, è prevista una temporanea attenuazione della nuvolosità, con ampie schiarite, ma dalla tarda nottata nuove nubi torneranno a coprire il cielo. I venti da sud-ovest soffieranno in modo intenso, con raffiche particolarmente forti sulle aree appenniniche, dove si potranno raggiungere velocità superiori ai 100-110 km/h. Anche sul versante orientale i venti saranno significativi, con raffiche comprese tra i 60 e gli 80 km/h, contribuendo a rendere la giornata particolarmente ventosa.

Mercoledì 29 gennaio si preannuncia una giornata di relativa variabilità, con un’alternanza tra nubi e schiarite. Nonostante la tendenza verso condizioni meno instabili, il quadro meteorologico resterà dinamico e soggetto a ulteriori evoluzioni nei giorni successivi.

