Meteo Abruzzo: lo spettacolo delle nubi lenticolari sulla Maiella | FOTO

L’Italia sta vivendo un’ondata di venti miti provenienti da Scirocco, favorita dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Questa configurazione atmosferica, oltre a portare un aumento significativo delle temperature, sta dando origine a fenomeni meteorologici suggestivi, particolarmente evidenti in Abruzzo, nelle vicinanze della Maiella. Tra questi, spicca la formazione delle nubi lenticolari, spettacolari formazioni nuvolose che attirano l’attenzione per la loro forma insolita e riconoscibile.

Le nubi lenticolari si distinguono per il loro aspetto che ricorda una lente o un disco volante. La loro formazione è strettamente legata alla presenza di rilievi montuosi che modificano il flusso d’aria. Quando le correnti ascendenti incontrano una montagna, l’aria viene forzata a salire, raffreddandosi progressivamente. Questo raffreddamento provoca la condensazione del vapore acqueo e la nascita di queste strutture nuvolose, che si presentano come stratificazioni stabili e ben definite.

Nonostante l’aria intorno alle nubi lenticolari sia in continuo movimento, queste rimangono apparentemente immobili rispetto al terreno, un fenomeno che le rende ancora più affascinanti. In alcuni casi, possono sovrapporsi l’una all’altra, creando configurazioni multiple che arricchiscono ulteriormente lo scenario naturale. La loro presenza è un chiaro indicatore di condizioni atmosferiche stabili, spesso associate a venti sostenuti.

Queste nubi sono anche al centro di numerosi racconti popolari, in quanto la loro forma peculiare ha portato spesso a interpretarle come oggetti volanti non identificati (UFO). Tuttavia, al di là delle leggende, rappresentano un fenomeno meteorologico unico, particolarmente apprezzato dagli osservatori e dagli appassionati di fotografia.

La configurazione atmosferica attuale sull’Italia non solo sottolinea l’effetto di masse d’aria calda e venti di Scirocco, ma offre anche l’opportunità di ammirare questi spettacoli naturali che arricchiscono il paesaggio italiano, soprattutto nelle aree montane come quella della Maiella.

