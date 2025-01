Meteo Abruzzo: variabilità e clima mite, venti di Libeccio e Garbino in arrivo

MeteoWeb

L’afflusso di aria mite e umida di origine oceanica continua a influenzare il Mediterraneo centro-occidentale, portando una fase di instabilità atmosferica che interesserà anche l’Abruzzo almeno per le prossime 36 ore. La giornata di mercoledì 22 gennaio sarà caratterizzata da condizioni di variabilità, con nuvolosità alta e stratificata persistente per gran parte del giorno. Nel pomeriggio e in serata, addensamenti cumuliformi potranno svilupparsi nelle aree interne, in particolare nei pressi della provincia de L’Aquila e lungo il confine tra Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolate pioviggini. I venti di Libeccio si intensificheranno gradualmente dalla sera, accompagnando un aumento progressivo delle temperature.

Giovedì 23 gennaio manterrà uno scenario di variabilità con alternanza di nuvolosità medio-alta e stratificata a temporanee schiarite su tutta la regione. La ventilazione si manterrà sostenuta, e le temperature massime saranno in ulteriore crescita durante il corso della giornata, rendendo l’atmosfera più mite rispetto ai giorni precedenti.

Venerdì 24 gennaio segnerà una fase di stabilità atmosferica diffusa su tutto l’Abruzzo. Tuttavia, si potrebbero osservare nebbie lungo le aree costiere e, a tratti, nelle zone pedecollinari e collinari prospicienti l’Adriatico, specialmente nelle ore centrali della giornata. Altrove, il cielo si manterrà sereno e le temperature rimarranno stazionarie.

La tendenza per sabato 25 gennaio conferma un quadro meteorologico stabile con cielo parzialmente nuvoloso su tutto il territorio regionale, senza particolari fenomeni atmosferici significativi.

