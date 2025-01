Meteo Abruzzo: versante adriatico sotto osservazione, nevicate tra stasera e domani

MeteoWeb

Il vortice depressionario responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche, si sta spostando ulteriormente verso Sud, dopo aver già interessato, a partire dalla serata di ieri, le regioni meridionali e, in parte, la fascia meridionale dell’Abruzzo. Attualmente, i fenomeni precipitativi sulla regione sono cessati, ma è atteso un nuovo peggioramento nelle prossime ore. Tra la serata di oggi e la giornata di domani, lunedì 13 gennaio, si prevedono piogge sparse di debole intensità lungo il versante Adriatico.

Contestualmente, nevicate intermittenti e di lieve entità interesseranno i rilievi appenninici, con coinvolgimento delle località situate a quote superiori ai 500-600 metri. Gli accumuli previsti saranno piuttosto modesti, con concentrazioni principali sulla Majella, senza però fenomeni di rilievo o particolarmente significativi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

