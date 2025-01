Meteo e anomalie, rinviato il lancio di Blue Origin

MeteoWeb

Il 2025 doveva iniziare con un evento importante per l’esplorazione spaziale: il primo lancio suborbitale dell’anno targato Blue Origin. Tuttavia, le condizioni meteo avverse e un’anomalia tecnica hanno costretto la compagnia aerospaziale a rinviare il decollo della missione NS-29. Programmato inizialmente per le 17:30 ora italiana, il lancio del razzo New Shepard è stato rinviato ufficialmente dopo una lunga attesa, alle 18:54 ora italiana. Non è stata al momento comunicata una nuova data.

Blue Origin, le ragioni del rinvio del lancio

Il rinvio si è reso necessario a causa di un doppio imprevisto. Da una parte, le condizioni meteo hanno rappresentato una sfida per la sicurezza del lancio nel Launch Site One, la base di Blue Origin situata nel Texas occidentale. Dall’altra, un’anomalia tecnica riscontrata nel veicolo ha richiesto ulteriori verifiche da parte del team di ingegneri, per garantire che tutto fosse pronto per un volo senza rischi.

Un volo che guarda alla Luna

La missione NS-29 non è un semplice lancio suborbitale, ma un banco di prova per il futuro dell’esplorazione lunare. Il razzo New Shepard, progettato per voli senza equipaggio, trasporterà ben 30 esperimenti, la maggior parte dei quali sviluppati dalla NASA con l’obiettivo di supportare il programma Artemis. Questo ambizioso progetto prevede il ritorno degli astronauti sulla Luna entro il 2027 e richiede tecnologie innovative per garantire missioni sostenibili e sicure.

Tra le sfide principali della missione c’è la simulazione della gravità lunare, pari a un quarto di quella terrestre. Per circa 2 minuti, il modulo di rientro di New Shepard utilizzerà i suoi propulsori per generare una rotazione di 11 giri al minuto, offrendo agli scienziati un’opportunità unica di testare strumenti e tecnologie in condizioni analoghe a quelle lunari.

Gli esperimenti a bordo

I payload di questa missione includono esperimenti rivoluzionari. Tra i più rilevanti:

Electrostatic Dust Lofting : uno studio sulla polvere lunare e il suo comportamento sotto esposizione alla luce ultravioletta;

: uno studio sulla polvere lunare e il suo comportamento sotto esposizione alla luce ultravioletta; Fluidic Operations in Reduced Gravity Experiment : un’analisi della gestione di gas e liquidi in condizioni di gravità ridotta;

: un’analisi della gestione di gas e liquidi in condizioni di gravità ridotta; Honey Bubble Excitation Experiment : un esperimento sul comportamento delle bolle in liquidi viscosi sulla superficie lunare;

: un esperimento sul comportamento delle bolle in liquidi viscosi sulla superficie lunare; SPARTA : un toolkit per analizzare le proprietà meccaniche e termiche del suolo lunare;

: un toolkit per analizzare le proprietà meccaniche e termiche del suolo lunare; Lunar-g Combustion Investigation : una ricerca sui processi di combustione in gravità lunare;

: una ricerca sui processi di combustione in gravità lunare; FEMTA: un micropropulsore innovativo basato sull’acqua.

Questi esperimenti non solo promettono di accelerare il progresso tecnologico per le missioni lunari, ma aprono anche nuove possibilità per l’esplorazione commerciale e scientifica del sistema solare.

Un rinvio, ma non un ostacolo

Blue Origin ha previsto una finestra di lancio che si estende fino al 31 gennaio, offrendo margine di flessibilità per affrontare eventuali problemi tecnici o meteorologici. Questo approccio riflette l’importanza della missione NS-29, considerata una pietra miliare per lo sviluppo di tecnologie sostenibili per l’esplorazione spaziale.

