Meteo Basilicata: 50cm di neve fresca in montagna e colline imbiancate

MeteoWeb

Un richiamo di aria temperata continua a interessare la Basilicata, mantenendo attualmente la quota neve al di sopra dei 2000 metri. Tuttavia, la mattinata si presenta priva di precipitazioni significative. Questo scenario è destinato a cambiare con il progressivo ingresso di aria fredda che, grazie alla rotazione dei venti al suolo provenienti da nord-est, comincerà a scalzare l’aria più mite proveniente da ovest. Tale dinamica atmosferica determinerà un contrasto tra le due masse d’aria, con quella fredda balcanica che costringerà quella più calda a salire in quota, favorendo condizioni meteorologiche tipicamente invernali.

Nelle prossime ore, la regione sarà quindi interessata da un repentino peggioramento. Le temperature subiranno un brusco calo che, entro la mattinata di domani, consentirà nevicate a partire da quote di media collina. Si prevede che le aree montane, sopra i 1000-1200 metri, siano le più colpite, con accumuli di neve fresca che potranno superare i 50 centimetri. La fase più intensa delle precipitazioni è attesa tra la serata odierna e la mattinata di domani. Durante questo intervallo, la quota neve si abbasserà progressivamente, oscillando inizialmente intorno ai 1500 metri per poi raggiungere i 1000 metri durante la notte. Sarà proprio in queste ore che gli accumuli nevosi saranno più consistenti sulle aree montane.

Con l’avanzare della mattinata di domani, la neve si spingerà fino alle quote collinari, mentre le precipitazioni rimarranno significative, pur mostrando una tendenza a ridursi in intensità. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a cessare gradualmente su gran parte del territorio, lasciando spazio a un clima più stabile. Tuttavia, deboli nevicate potranno ancora interessare la regione nella serata di domenica e proseguire sporadicamente nella notte tra domenica e lunedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.