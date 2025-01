Meteo Basilicata: emergenza neve e viabilità critica, ma il tempo migliora

MeteoWeb

Le abbondanti nevicate delle ultime 36 ore hanno lasciato una situazione complessa sulla viabilità della Basilicata, con particolari criticità segnalate lungo le arterie stradali secondarie. Qui, una coltre di neve persiste ancora sul manto stradale, accumulatasi durante le precipitazioni della scorsa notte. Sul fronte autostradale, la circolazione è tornata regolare sul tratto lucano della A2 e sul Raccordo Autostradale 05 Sicignano-Potenza, nonostante un incidente verificatosi in mattinata, in cui un’auto è finita contro un guardrail. Anche sulla SS Basentana, nel tratto Potenza-Metaponto, il traffico è stato ripristinato dopo che alcuni veicoli pesanti si erano messi di traverso all’altezza dell’uscita di Potenza Est, bloccando temporaneamente la carreggiata.

Le maggiori difficoltà restano sui valichi appenninici, dove le tormente di neve hanno causato notevoli disagi. Tuttavia, con il progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, si prevede un ritorno alla normalità per la circolazione su tutte le arterie regionali nelle prossime ore.

La fredda circolazione depressionaria, responsabile delle deboli nevicate ancora presenti nella prima parte della giornata, sta infatti perdendo intensità, lasciando spazio a un graduale miglioramento. Per una completa attenuazione dei fenomeni sarà necessario attendere la giornata di martedì, quando le ultime precipitazioni residue lasceranno il territorio lucano, consentendo una ripresa definitiva delle attività e della viabilità.

